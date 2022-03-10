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الخميس، 10-03-2022 08:47 ص

الأمم المتحدة: مقتل العشرات في أعمال عنف في جنوب السودان

الامم المتحدة 2


الوكيل الإخباري - قالت منظمة الأمم المتحدة، إن عشرات الأشخاص قتلوا في أعمال عنف قبلية بمنطقة متنازع عليها في دولة جنوب السودان.

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وفي بيان لها، أشارت إلى أن "المعارك في منطقة أبيي الغنية بالنفط والمحاذية للحدود مع السودان، خلفت 36 قتيلا وفق حصيلة بتاريخ السادس من مارس مع عدد غير معروف من الجرحى وتقارير عن 5 آلاف نازح".


وأضافت أن "التوترات القبلية تصاعدت في الأسابيع القليلة الماضية في منطقة أبيي الإدارية والناجمة كما يعتقد عن خلافات مستمرة منذ وقت طويل على أراض وتوترات قبلية ومحاولات ثأر".


وأكدت أن القتال يتواصل منذ 10 فبراير لكنه تكثف في مطلع مارس، مضيفة أن العمليات الإنسانية في المناطق المتضررة علقت ونقل عمال الإغاثة إلى مناطق آمنة.


ويدور نزاع حول منطقة أبيي منذ استقلال دولة جنوب السودان عن السودان في 2011، رغم وجود توترات مستمرة منذ مدة طويلة بين قبيلة نغوك دينكا وقبيلة الميسرية التي يجوب رعاتها المنطقة بحثا عن مراعٍ لماشيتهم.

 

روسيا اليوم



 




 

 


 

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