الأمم المتحدة: نزوح أكثر من مليوني شخص في السودان

الوكيل الاخباري - قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، اليوم إن عدد الأشخاص الذين نزحوا عن بيوتهم بسبب الصراع في السودان مستمر في الارتفاع. ووصل لأكثر من 2.1 مليون شخص منذ 15 نيسان، فيما فر 1.4 مليون شخص من العاصمة الخرطوم.

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وذكرت الأمم المتحدة، في بيان صحفي، أن أكثر من 560 ألف شخص عبروا الحدود إلى البلدان المجاورة، معظمهم إلى مصر وتشاد وجنوب السودان، مشيرة إلى أنه وفي الشهرين الماضيين، وصلت المنظمات الإنسانية إلى أكثر من 2.8 مليون شخص في السودان وقدمت لهم خدمات الغذاء والتغذية والصحة والمياه والحماية.



وأشار إلى أن هناك صعوبات جمة في الوصول إلى الناس في المناطق المتضررة من النزاع في الخرطوم ودارفور وكردفان، حيث قُتل، منذ بداية الأزمة، 13 عاملاً في المجال الإنساني، وأصيب عدد أكبر، وبعضهم في عداد المفقودين، كما تعرض 43 مستودعًا للمساعدات الإنسانية للنهب الأمر الذي يجعل من "الصعب استئناف عمليات الإغاثة وتوسيع نطاقها".

