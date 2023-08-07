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الإثنين، 07-08-2023 06:01 م

الأمن الروسي يفكك عبوة ناسفة زرعت بساحة للأطفال في خيرسون

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الوكيل الاخباري-  أحبط الأمن الفدرالي الروسي تفجيرا إرهابيا استهدف ساحة للأطفال بمدينة نوفايا كاخوفكا في مقاطعة خيرسون التي انضمت إلى روسيا.

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 وأفاد المتحدث باسم جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في مقاطعة خيرسون، بأن طواقم جهاز الأمن منعت هجوما إرهابيا في مدينة نوفايا كاخوفكا، حيث عثرت على عبوة ناسفة يدوية الصنع محشوة بالمسامير والصواميل لإلحاق أكبر عدد ممكن من الإصابات.

وأشار، إلى أنه تم العثور على العبوة في ساحة للأطفال في فناء أحد المباني السكنية، لافتا إلى أن فريق المتفجرات قرر تفجيرها في مكانها بالنظر لخطورتها. 

 




 

 


 

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