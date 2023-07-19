القضاء على أكثر من 40 عسكريا أوكرانيا عند جسر أنتونوفسكي

الوكيل الإخباري- أعلن مصدر في مقاطعة خيرسون، أن مدفعية الجيش الروسي، قضت على أكثر من 40 عنصرا من القوات الأوكرانية خلال محاولتهم تنفيذ عملية إنزال الليلة الماضية عند منطقة جسر أنتونوفسكي.



وقال المصدر: "أبدت مجموعة دنيبر بالجيش الروسي رد فعل سريع وحاسم على محاولة العدو تنفيذ عملية إنزال على شاطئنا، وقامت بإفشالها بنيران المدفعية".

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وفي التفاصيل، اكتشفت مجموعة استطلاع روسية، أن العدو يحاول إنزال قوة من عناصره عند جسر أنتونوفسكي، وعلى الفور فتحت المدفعية الثقيلة الروسية نيرانها الكثيفة عليه.



ونجم عن القصف، مقتل أكثر من 40 عسكريا من القوات الأوكرانية، وتم إفشال المحاولة.

روسيا اليوم