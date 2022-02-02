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الأربعاء، 02-02-2022 08:00 ص

الإكوادور.. ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات

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الوكيل الإخباري - أعلنت السلطات في الإكوادور، ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات إلى أكثر من 24 شخصا وفقدان العشرات، فيما تضررت محمية طبيعية جراء تسرب نفطي.

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واجتاحت تيارات مائية حملت معها الحجارة والوحول شارعا في العاصمة الإكوادورية كيتو، لتجرف السيارات و تغرق منازل وشوارع.


وأدت الأمطار الموسمية الغزيرة إلى فيضان منشأة لتجميع المياه، لتجتاح المياه تلة قريبة وصولا إلى ساحة رياضية حيث كان عدد من الأشخاص يتدربون، وفق ما أعلنت السلطات في مؤتمر صحافي عبر الإنترنت.


وقال الجهاز الوطني لإدارة المخاطر في بيان إن 24 لقوا مصرعهم و48 جرحوا إضافة الى عشرات المفقودين جراء الفيضانات.


وكانت حصيلة سابقة أشارت الى مقتل 16 شخصا وإصابة 46 آخرين بجروح.


ويشير علماء إلى أن التغير المناخي يزيد خطر هطول أمطار غزيرة حول العالم نظرا إلى أن الأجواء الأكثر دفئا تخزن كميات أكبر من المياه.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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