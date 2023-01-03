الإمارات تدين اقتحام وزير إسرائيلي باحة المسجد الأقصى

الوكيل الإخباري - دانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ومجموعة من المستوطنين صباح اليوم الثلاثاء، باحة المسجد الأقصى المبارك بحماية من القوات الإسرائيلية.

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وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان، اليوم الثلاثاء، ضرورة توفير الحماية الكاملة للمسجد الأقصى ووقف الانتهاكات الخطيرة والاستفزازية فيه، واحترام دور المملكة الأردنية الهاشمية في رعاية المقدسات والأوقاف بموجب القانون الدولي والوضع التاريخي القائم، وعدم المساس بسلطة صلاحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى.



ودعت السلطات الإسرائيلية إلى خفض التصعيد، وعدم اتخاذ خطوات تفاقم التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.



وشدد البيان الإماراتي على أهمية دعم الجهود الإقليمية والدولية المبذولة كافة، لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدماً، ووضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد الوصول إلى حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.



بترا