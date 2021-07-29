الإمارات والنمسا تبحثان العلاقات الثنائية ذات الاهتمام المشترك

الوكيل الإخباري- وصل ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، يوم أمس الأربعاء، إلى العاصمة النمساوية فيينا في زيارة رسمية.

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وبحث بن زايد مع مستشار النمسا، سيباستيان كورتس، سبل تعزيز التعاون المتبادل بين البلدين في مختلف المجالات وجملة من القضايا الإقليمية.



وتبادل الجانبان وجهات النظر في جملة من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ورحب كورتس بزيارة بن زايد والوفد المرافق له، معربا عن ثقته بأنها تشكل دفعة قوية لمسار العلاقات بين البلدين، والفرص الواعدة لتنمية تعاونهما.

المصدر: روسيا اليوم



