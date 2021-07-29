الجمعة 30-07-2021
الوكيل الاخباري

لبنان يفقد أحد كبار علمائه الشيخ خليل الميس

إطلاق حملة كُن إيجابيًا في المركز الثقافي الملكي

تونس.. سعيّد يكلف غرسلاوي بتسيير وزارة الداخلية خلفا للمشيشي

اربد: اختتام فعاليات معسكر الأنماط الصحية

اختتام معسكر الأمن والسلامة الوطنية في جرش

اربد: عرض مجموعة من أنشطة مختبرات الابتكار الاجتماعي

اختتام ملتقى عمداء البحث العلمي في الجامعات الأردنية

العودات يلتقي مدير عام المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين

البيئة تنظم حلقة حول مشروع نقل التكنولوجيا الرفيقة بالبيئة

ندوة ثقافية حول دور تاريخ الكرك في مئوية الدولة الأردنية

الخميس، 29-07-2021 10:43 م

الإمارات والنمسا تبحثان العلاقات الثنائية ذات الاهتمام المشترك

نمسا


الوكيل الإخباري- وصل ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، يوم أمس الأربعاء، إلى العاصمة النمساوية فيينا في زيارة رسمية.

اضافة اعلان


وبحث بن زايد مع مستشار النمسا، سيباستيان كورتس، سبل تعزيز التعاون المتبادل بين البلدين في مختلف المجالات وجملة من القضايا الإقليمية.


وتبادل الجانبان وجهات النظر في جملة من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

 

ورحب كورتس بزيارة بن زايد والوفد المرافق له، معربا عن ثقته بأنها تشكل دفعة قوية لمسار العلاقات بين البلدين، والفرص الواعدة لتنمية تعاونهما.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
8

لبنان يفقد أحد كبار علمائه الشيخ خليل الميس

w

تونس.. سعيّد يكلف غرسلاوي بتسيير وزارة الداخلية خلفا للمشيشي

هزة

هزة أرضية بقوة 3.6 درجة في أرمينيا

تشاد

المئات يتظاهرون في تشاد ضد المجلس العسكري الحاكم

w

تونس.. إعفاء مدير المخابرات الأزهر لونقو من منصبه

ليبيا

عمل تخريبي يستهدف خطاً للنهر الصناعي في ليبيا

أخبار متعلقة
60fe92974c59b74c3a5688ea

السودان تناقش مع مصر تطورات أزمة سد النهضة

سد النهضة

إثيوبيا ترد على السيسي بعد تصريحاته حول سد النهضة

14000319000536_Test_PhotoI

الخطوط الجوية النمساوية تستأنف رحلاتها إلى إيران

resize

السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من سلطان عُمان

20210714160224383

حصيلة وفيات الفيضانات في أوروبا ترتفع إلى183 وفاة

12-07-21-321323266

السعودية وسلطنة عُمان تعززان العلاقات الثنائية