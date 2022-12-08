الاتحاد الأوروبي يعتزم توسيع العقوبات المفروضة على صناعة الفضاء الروسية

الوكيل الاخباري- يعتزم الاتحاد الأوروبي توسيع نطاق العقوبات المفروضة على منتجات صناعة الطيران والفضاء في روسيا لتشمل محركات الطائرات وقطع الغيار، بالإضافة إلى العديد من التقنيات الأخرى.



ووفقا لصحيفة "بوليتيكو": "يعتزم الاتحاد الأوروبي أيضا توسيع قائمة العقوبات على المنتجات المستخدمة في صناعة الطيران والفضاء، لتشمل محركات الطائرات وأجزاءها، فضلا عن أجهزة الكمبيوتر المحمولة ومحركات الأقراص الثابتة والكاميرات والعدسات".



وبالإضافة إلى ذلك، قد تندرج محركات الطائرات المسيّرة والمعدات الكيميائية والبيولوجية والمكونات الإلكترونية ضمن العقوبات الجديدة.

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روسيا اليوم