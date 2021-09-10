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الجمعة، 10-09-2021 06:34 م

الاتحاد الإفريقي يعلن تعليق عضوية غينيا بعد الانقلاب

كمن


الوكيل الإخباري - أعلن الاتحاد الإفريقي اليوم الجمعة أنه سيعلق عضوية غينيا بعد الانقلاب الذي تم خلاله توقيف رئيسها ألفا كوندي.

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وأفادت الهيئة الإفريقية على "تويتر" بأنه "تقرر تعليق مشاركة جمهورية غينيا في كافة أنشطة الاتحاد الإفريقي وهيئات صنع القرار التابعة له".


وجاءت الخطوة بعدما استولت قوات خاصة في غينيا على السلطة الأحد واحتجزت كوندي، الذي تعرض لانتقادات متزايدة.


ودان الاتحاد الإفريقي الأحد الماضي سيطرة الجيش على السلطة ودعا إلى إطلاق سراح كوندي، الذي بات أول رئيس منتخب بشكل ديمقراطي في 2010.


ويأتي قرار الاتحاد بعد تعليق المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا أيضا الأربعاء عضوية غينيا وإعلانها بأنها ستوفد بعثة إلى البلاد لتقييم الوضع.

 

المصدر : روسيا اليوم

 

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