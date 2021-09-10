تونس: جيش البحر ينقذ 100 مهاجر غير شرعي شرق البلاد

الوكيل الإخباري - أنقذت وحدة بحرية تابعة لجيش البحر التونسي اليوم الجمعة، 100 مهاجر غير شرعي من جنسيات إفريقية مختلفة بعد أن أوشك مركبهم على الغرق شمال مدينة الشابة التابعة لمحافظة المهدية ( السواحل الشرقية ).

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وأوضح بيان لوزارة الدفاع، أن المهاجرين،( 36 من الكوت ديفوار و14 من مالي و4 من الكامرون و17 من غينيا و 12 من السيراليوني و 1 من الطوغو و1 من نيجيريا و6 من السينغال و8 غامبيا و1 من بركينافاسو)، أفادوا أنهم أبحروا من سواحل سيدي منصور بصفاقس خلال الليلة الفاصلة بين 6 و7 أيلول بنية اجتياز الحدود البحرية خلسة في اتجاه الفضاء الأوروبي.

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