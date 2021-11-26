الاحتلال الاسرائيلي على وشك إعلان الطوارئ بسبب متحور كورونا الجديد

الوكيل الاخباري - اجتمع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت، الجمعة، بخبراء في مجال الصحة لبحث أفضل السبل لمواجهة متحوّر جديد من فيروس كورونا تم اكتشافه في جنوب أفريقيا، وقال إنه أكثر عدوى من سلالة "دلتا".

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وذكر بينيت وفقاً لبيان صادر عن مكتبه: "نحن الآن على شفا حالة طوارئ.. مبدأنا الرئيسي هو التصرف بسرعة وحسم وتواً".

وكان الاحتلال قد رصد حالة واحدة للسلالة المتحورة الجديدة في مسافر عائد من مالاوي.



وأعلن الاحتلال، منع السفر لجنوب أفريقيا وحظر دخول الأجانب القادمين من المنطقة.

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