الخميس 15-12-2022
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الخميس، 15-12-2022 12:28 م

الاستخبارات العراقية تطيح بشبكة رئيسية لتجارة المخدرات في بغداد

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الوكيل الإخباري - تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن العاصمة العراقية بغداد، من الإطاحة بشبكة رئيسية لتجارة المخدرات، وإلقاء القبض على ثلاثة متهمين من الشبكة بعد اشتباك معهم أثناء المداهمة.

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وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان بأنه "بعد ورود معلومات استخبارية تفيد بتواجد عصابة متخصصة بتجارة وتوزيع المواد المخدرات شرقي العاصمة بغداد، وتعتبر من العصابات الرئيسية في عملية التوزيع المخدرات بمحافظة بغداد وبعد مقاطعة المعلومات والمتابعة المستمرة لتحركات العصابة استمرت ثلاثة أيام تم تحديد أماكن تواجدهم واستحصال الموافقات القضائية".


وأضافت: "تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن الميدانية وبالاشتراك مع الفرقة الأولى من مداهمة الأهداف وإلقاء القبض على ثلاثة متهمين من الشبكة بعد عملية اشتباك معهم أثناء المداهمة، حيث قاموا بإطلاق النار وفتح رمانات يدوية على القوة المنفذة للواجب. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالتهم إلى القضاء".

 

RT

 




 

 


 

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