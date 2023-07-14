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الجمعة، 14-07-2023 04:39 م

البرلمان العربي يرحب بمخرجات القمة المصرية الإثيوبية المتعلقة بمفاوضات سد النهضة

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الوكيل الإخباري - رحب البرلمان العربي، بمخرجات القمة الثنائية التي عقدت بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، آبي أحمد، لتجاوز الجمود الحالي في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي.

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وأعرب رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي عن أمله في أن يسهم هذا التوافق في التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة على النحو الذي يحفظ الحقوق المائية لكل من مصر والسودان.


وجدد العسومي الموقف الثابت للبرلمان العربي بشأن دعم الحقوق المائية لكل من البلدين في مياه النيل.


بترا


 




 

 


 

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