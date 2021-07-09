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الجمعة، 09-07-2021 11:08 ص

البرلمان الفرنسي يوصي بإرسال قوات دولية إلى لبنان بشكل طارئ

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الوكيل الاخباري - أعلن البرلمان الفرنسي، أنه وافق على التوصية المقدمة بشأن إرسال قوات عسكرية دولية إلى لبنان بشكل طارئ.

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وذكرت وكالة "النشرة" أن لجنة الدفاع والقوات المسلحة في البرلمان الفرنسي أصدرت تقريرا يوصي، في البند رقم "6"، بإرسال قوات دولية إلى لبنان بشكل طارئ تحت سلطة الأمم المتحدة والبنك الدولي.


وبحسب التقرير الصادر فإن الهدف الأساسي منه هو تعزيز الأعمال الإنسانية ومساعدة اللبنانيين، ودعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية لحفظ الأمن والاستقرار.


وكان دبلوماسيون فرنسيون وغربيون قد أعلنوا، في وقت سابق، إن فرنسا مستعدة، وبعد جمود مستمر منذ أشهر، لبحث احتمال فرض عقوبات على مسؤولين لبنانيين، سواء على مستوى الاتحاد الأوروبي أو على المستوى الوطني، لكن من المستبعد أن يحدث ذلك على الفور.

 

سبوتنيك

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