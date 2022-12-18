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الأحد، 18-12-2022 01:06 م

البريطانيون يشبهون زيلينسكي بالمتشرد

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الوكيل الاخباري- انتقد قراء صحيفة The Telegraph البريطانية، الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إثر تصريحه لرئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، بأن أوكرانيا تحتاجه.

ووفقا للصحيفة، فإن زيلينسكي يخشى قيام بريطانيا بخفض الإمدادات العسكرية المقدمة لأوكرانيا، بسبب نية سوناك مراجعة ميزانية الإنفاق المخصصة لدعم نظام كييف، ما دفع قراء الصحيفة لتشبيه زيلينسكي بـ "المتشرد".

فكتب أحد القراء قائلا: "زيلينسكي يخشى أن نكتشف أين تصرف المليارات المخصصة من ميزانيات الشعب البريطاني، لدعم نظام كييف".

وأضاف آخر: "أوكرانيا تحتاجك، بالطبع لا، أحتاج أموالك، هي العبارة الأدق".

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وعلق آخر: "كان من الأجدر للبريطانيين أن يتخذوا موقفا محايدا، وألا يدعموا أوكرانيا ضد روسيا، فنحن لا علاقة لنا بحربهم".

وكتب آخر: "زيلينسكي أقحم نفسه في هذه المشكلة، ويمكنه الخروج منها ببساطة، فهو يشبه متسولا بلا مأوى، لكنه في ذات الوقت يمتلك سيارة فاخرة مركونة لوقت الحاجة!".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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