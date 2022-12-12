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الإثنين، 12-12-2022 08:44 ص

زيلينسكي يشكر بايدن على المساعدة غير المسبوقة لأوكرانيا

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الوكيل الإخباري - أجرى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اتصالاً هاتفياً أمس الأحد، مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، شكره خلاله على المساعدة "غير المسبوقة" التي قدمتها واشنطن لأوكرانيا منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير الماضي.

وقال زيلينسكي على تيليغرام: "شكرته على المساعدة الدفاعية والمالية غير المسبوقة التي تقدمها الولايات المتحدة لأوكرانيا.. هذا لا يسهم فقط في الانتصار في ساحة القتال ولكنه يدعم أيضاً استقرار الاقتصاد الأوكراني، ونقدر أيضاً المساعدة التي تقدمها الولايات المتحدة لإعادة نظام الطاقة في أوكرانيا".

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ولحقت أضرار بشبكة الكهرباء الأوكرانية منذ أكتوبر الماضي من جراء هجمات روسية متكررة بالصواريخ والطائرات المسيرة، ما أدى في بعض الأحيان إلى قطع الكهرباء عن ملايين المدنيين في الشتاء. 

 

البيان

 




 

 


 

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