الوكيل الإخباري- قال يوشيرو موري، وهو رئيس وزراء ياباني سابق، إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يتحمل مسؤولية ما يحدث لشعب بلاده بسبب إصراره على استمرار النزاع.



ونقلت صحيفة Japan Times عن موري قوله في اجتماع سياسي في طوكيو: "زيلينسكي تسبب بالمعاناة للكثير من الأوكرانيين".

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وانتقد موري كذلك، وسائل الإعلام اليابانية، وشدد على أن تقاريرها أحادية الجانب عن النزاع في أوكرانيا تعطيه انطباعا بأنها "تعتمد فقط على التقارير الواردة من أوروبا والولايات المتحدة".



ووجه موري سهام انتقاده أيضا، إلى رئيس وزراء اليابان الحالي وقال: "فوميو كيشيدا متحيز ويتبع موقف الولايات المتحدة بشكل أحادي الجانب".



في وقت سابق، تعرض زيلينسكي لانتقادات من زعيم حزب النهضة الياباني مونيو سوزوكي، الذي أشار إلى أن رئيس أوكرانيا يتميز بالغطرسة والأنانية.

روسيا اليوم