الأحد 20-11-2022
الوكيل الاخباري

12 إصابة بتصادم حافلة وصهريج ماء على الصحراوي

دفاع مدني العقبة يشرح حول أسباب حريق خزان بنزين في ساحة منزل

قطر رفعتوا الراس وسم يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي في الاردن

دهس شخص في وسط البلد وتدهور تريلا مُحملة بالذرة في الحسا

أبو السمن: حلول فورية على نزول صافوط خلال أسبوعين

حريق أشجار حرجية على طريق المطار يؤدي إلى أزمة سير

أمير دولة قطر يفتتح بطولة كأس العالم اليوم

انخفاض سعر البطاطا 15 قرشاً اليوم

قطر تستضيف أكبر داعية إسلامي الدكتور ذاكر نايك لإلقاء محاضرات دينية أثناء بطولة كأس العالم 2022

الإعلان عن مجموعة وظائف حكومية شاغرة - تفاصيل

الأحد، 20-11-2022 09:07 ص

رئيس الوزراء الياباني الأسبق ينتقد زيلينسكي

6379b3314c59b76f20777848


الوكيل الإخباري- قال يوشيرو موري، وهو رئيس وزراء ياباني سابق، إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يتحمل مسؤولية ما يحدث لشعب بلاده بسبب إصراره على استمرار النزاع.

ونقلت صحيفة Japan Times عن موري قوله في اجتماع سياسي في طوكيو: "زيلينسكي تسبب بالمعاناة للكثير من الأوكرانيين".

اضافة اعلان

 

وانتقد موري كذلك، وسائل الإعلام اليابانية، وشدد على أن تقاريرها أحادية الجانب عن النزاع في أوكرانيا تعطيه انطباعا بأنها "تعتمد فقط على التقارير الواردة من أوروبا والولايات المتحدة".

ووجه موري سهام انتقاده أيضا، إلى رئيس وزراء اليابان الحالي وقال: "فوميو كيشيدا متحيز ويتبع موقف الولايات المتحدة بشكل أحادي الجانب".

في وقت سابق، تعرض زيلينسكي لانتقادات من زعيم حزب النهضة الياباني مونيو سوزوكي، الذي أشار إلى أن رئيس أوكرانيا يتميز بالغطرسة والأنانية.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
00

مسؤول أممي يدين اعتداء المستوطنين ضد الفلسطينيين في الخليل

99999

أمير دولة قطر يفتتح بطولة كأس العالم اليوم

د

قطر تستضيف أكبر داعية إسلامي الدكتور ذاكر نايك لإلقاء محاضرات دينية أثناء بطولة كأس العالم 2022

0

ولي العهد السعودي يصل إلى قطر لحضور حفل افتتاح كأس العالم

wwww

البنتاغون يستعد لنشر قوة أمنية من 100 سفينة بالخليج

6378da734c59b7697213475f

اندلاع حريق في محطة تعبئة غاز بالقرب من فسيفولوجك بمقاطعة لينينغراد

أخبار متعلقة
636673554c59b75255330efe

إيطاليا... مسيرة ضخمة للمطالبة بوقف إطلاق النار في أوكرانيا

اوردغان

أردوغان: أزمة أوكرانيا أظهرت فشل مؤسسات الأمن العالمية

اوك

إعلان حالة التأهب الجوي في جميع أنحاء أوكرانيا

6363c8f94c59b76f1f0b0165

الدفاع الروسية: استعادة 107 من الجنود الأسرى الروس من أوكرانيا

63635b8842360469f4768f74

فولودين: نظام كييف يقود أوكرانيا إلى الاندثار

63612eaa4c59b70abb15ab89

ماكرون: فرنسا ستساعد أوكرانيا في تعزيز دفاعها الجوي