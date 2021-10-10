الإثنين 11-10-2021
الوكيل الاخباري

مذكرة تفاهم بين الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي

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الأحد، 10-10-2021 11:46 م

مذكرة تفاهم بين الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي

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 الوكيل الاخباري - وقعت الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي، مذكرة تفاهم جامعة وشاملة، من شأنها العمل على تعميق علاقات التعاون والتنسيق وتبادل الرأي والمشورة بين الأمانتين.

وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أهمية مذكرة التفاهم التي تم توقيعها اليوم الأحد، مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، الدكتور نايف الحجرف، والتي تهدف الى تعزيز التعاون والتنسيق بين المنظمتين.

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