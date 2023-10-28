الجامعة العربية ترحب باعتماد الأمم المتحدة قرار الهدنة في غزة

الوكيل الاخباري - رحبت الجامعة العربية بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة، القرار الذي تقدم به الأردن باسم الدول العربية والذي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية في غزة، تُفضي إلى وقف للأعمال العدائية.

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وأكد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط أن تبني القرار بأغلبية 120 صوتاً إنما يعكس الإرادة الدولية الحقيقية، بعيداً عن سلطة الفيتو التي أعاقت صدور قرار مماثل عن مجلس الأمن.



وصرح المتحدث باسم الأمين العام جمال رشدي أن القرار يتضمن تأكيدا على حماية المدنيين، وفتح ممرات إنسانية، وضرورة الالتزام بالقانون الإنساني الدولي.



ونقل رشدي عن الأمين العام للجامعة تأكيده ضرورة ترجمة هذا القرار إلى حملة دبلوماسية للضغط على إسرائيل ومن يعطيها الضوء الأخضر، لوقف حملتها الجنونية على غزة، وللحصول على الضمانات الكفيلة بفتح ممرات إنسانية على وجه السرعة لإدخال المواد الضرورية، بما فيها الوقود، إلى القطاع.