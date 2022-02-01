الثلاثاء 01-02-2022
الوكيل الاخباري

اعتبارا من اليوم في السعودية.. الجرعة التنشيطية شرط المحصن لفئة محددة

انخفاض أسعار الغاز في أوروبا بعد خطوة من غازبروم الروسية

ماذا سيحدث إذا تخلت الدول الغنية عن نصف لقاحات كوفيد-19؟

ميتا تضيف صورة رمزية ثلاثية الأبعاد إلى قصص إنستغرام

مصدر حكومي يؤكد: لن نلجأ لإلغاء الإجراءات الصحية أسوة ببعض الدول الأوروبية

البطالة في منطقة اليورو تسجل أدنى مستوى منذ 1998

مركز فيكتور يعلن توريد لقاح إيبي فاك كورونا إلى الخارج

كورونا في روسيا.. 125 ألف إصابة جديدة وسط تباطؤ وتيرة تفشي الوباء

مهيدات: خفض اسعار 20 دواء خاص بكورونا واجازة 10 لقاحات في الأردن

179 ألف طالب تلقى لقاح كورونا حتى الآن

الثلاثاء، 01-02-2022 12:54 م

الجامعة العربية تشيد بالإنجازات السياسية والاقتصادية التي حققتها المرأة

جامعة الدول العربية


الوكيل الإخباري - أشادت الجامعة العربية بالإنجازات التي حققتها المرأة العربية على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية كافة في العمل على تحقيق التنمية المستدامة وبناء السلم المجتمعي.

اضافة اعلان


وقدمت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة، في افتتاح أعمال الدورة 41 للجنة المرأة العربية التي عقدت اليوم الثلاثاء، بالجامعة العربية "عبر المنصة الرقمية"، كل التقدير للمرأة لدورها الكبير والمشهود في تحقيق التنمية المستدامة وبناء السلم المجتمعي.


وأوضحت أبو غزالة، أن هذه الدورة تأتي تزامنا مع يوم المرأة العربية الذي يصادف في الأول من شباط من كل عام، وانطلاقا من اهتمام الجامعة بقضايا حقوق وتمكين المرأة، وتثمينا للإنجازات التي حققتها على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

 

بترا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
R (2)

السعودية... توضيح عاجل بعد ضجة كبرى حول اقتراح تغيير العلم

FlagUkraine

أوكرانيا تلغي التجنيد الإجباري لمواطنيها بداية من عام 2024

OIP (1)

الشرطة الألمانية تطوق مدرسة في هامبورغ إثر أنباء عن وجود مسلح داخلها

ede5febb5adfebe49273e755d9093344

الأمريكية كاثرين راسل تتقلد منصب المديرة الجديدة لـ 'يونيسف'

thumbs_b_c_39fe3ce2e50ab6f4bb3b2619481c809e

رئيس برلمان كازاخستان يقدم استقالته

resized_7cbb3-fb7d08c2thumbs_b_c_4b4761dc0f3061f4e27847ce988c83b5

العراق والسعودية يوقعان مذكرة تفاهم في المجال الزراعي

أخبار متعلقة
120222422482231762871

اجتماع تشاوري لوزراء الخارجية العرب غدا

fbf48ad197b4866881f82eba88510853

الجامعة العربية: تضامن الدول العربية المنجاة لمواجهة التهديدات الاقليمية والدولية

11202113234019255588491

دعوة أممية لدعم الانتخابات الليبية

2a060d0aca753007b3429a7313267bb7

الجامعة العربية تدين استمرار تهجير العائلات من حي الشيخ جراح

1202212214313272716790

الجامعة العربية تدين احتجاز السفينة الإماراتية باليمن

754526_0

الجامعة العربية ترحب بإعلان الأمم المتحدة العمل على تسهيل الحوار في السودان