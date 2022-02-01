الجامعة العربية تشيد بالإنجازات السياسية والاقتصادية التي حققتها المرأة

الوكيل الإخباري - أشادت الجامعة العربية بالإنجازات التي حققتها المرأة العربية على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية كافة في العمل على تحقيق التنمية المستدامة وبناء السلم المجتمعي.

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وقدمت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة، في افتتاح أعمال الدورة 41 للجنة المرأة العربية التي عقدت اليوم الثلاثاء، بالجامعة العربية "عبر المنصة الرقمية"، كل التقدير للمرأة لدورها الكبير والمشهود في تحقيق التنمية المستدامة وبناء السلم المجتمعي.



وأوضحت أبو غزالة، أن هذه الدورة تأتي تزامنا مع يوم المرأة العربية الذي يصادف في الأول من شباط من كل عام، وانطلاقا من اهتمام الجامعة بقضايا حقوق وتمكين المرأة، وتثمينا للإنجازات التي حققتها على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

بترا