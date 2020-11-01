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الأحد، 01-11-2020 12:49 م

الجزائريون يصوتون على تعديل الدستور

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الوكيل الاخباري- بدأ الناخبون الجزائريون في المدن الشمالية اليوم الأحد، التصويت على استفتاء تعديل الدستور عبر مكاتب الاقتراع المخصصة لذلك، وسط إجراءات صحية وأمنية مشددة.

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ونقلت وكالة الانباء الجزائرية الرسمية عن السلطة المستقلة للانتخابات في البلاد، أن عملية التصويت على الاستفتاء للفصل في تعديلات دستورية جديدة اقترحها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، سيستمر لغاية الساعة السابعة من مساء اليوم.


واضافت إن عملية التصويت حتى الان، جرت في ظروف عادية مع الالتزام بالبروتوكول الصحي المعد لهذا الحدث، مشيرةً إلى أن العملية الانتخابية بدأت بمدن الجنوب الجزائري الخميس الماضي.

 

المصدر: بترا 


 




 

 


 

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