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الإثنين، 28-08-2023 08:15 م

الجزائر.. سلطات تلمسان تكافح الحشرة القرمزية

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الوكيل الاخباري- قالت صحيفة "الشروق" الجزائرية إن السلطات الولائية والجهات المختصة بولاية تلمسان شمال غرب الجزائر، تنشط في مكافحة الآفة البيئية التي تسببت فيها الحشرة القرمزية.

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وذكرت الصحيفة أن السلطات تقوم باقتلاع وردم نباتات الصبار المتضررة من هذه الحشرة، وتكثيف الحملات التحسيسية التي تدعو إلى الحيطة والحذر والإبلاغ عن أي بؤر جديدة.

 

وأشارت "الشروق" إلى أن الحشرة القرمزية تواصل انتشارها مثل النار في الهشيم في المساحات الغابية المزروعة بنبتة الصبار بالمناطق الحدودية الغربية مخلفة أضرارا كبيرة بنبتة الصبار والتين الشوكي، موضحة أن الحشرة تزحف بوتيرة رهيبة نحو المناطق الأخرى منها الغربية والشرقية والشمالية للولاية.

وبينت أن الظروف المناخية ساعدت هذا الوباء على الانتشار أكثر، خاصة ارتفاع الحرارة والرطوبة باعتبارهما عاملين جعلا من الحشرة القرمزية تتوغل أكثر وتستمر في زحفها السريع.

وقالت الصحيفة إنه وفي هذا السياق اتخذ والي ولاية تلمسان قرارا يقضي بتشكيل لجنة مكافحة هذه الحشرة والاعتماد في محاربتها على القلع والردم، وهي المهمة التي أسندت إلى عديد الهيئات منها مديرية المصالح الفلاحية ومحافظة الغابات، والديوان الوطني للنباتات الغابية ومختلف المصالح الأمنية.

 




 

 


 

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