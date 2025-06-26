دعوة لتجديد الالتزام بالسلام والعدالة بعد 80 عامًا على ميثاق الأمم المتحدة

الوكيل الإخباري- عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، احتفالا بمناسبة مرور 80 عاما على اعتماد ميثاق الأمم المتحدة شارك رؤساء الأجهزة الرئيسية للمنظمة الدولية.

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وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن العالم يشهد "اعتداءات على مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة لم يسبق لها مثيل"، وحث جميع الدول الأعضاء على الالتزام بروحه ونصه "والمستقبل الذي يدعونا لبنائه من أجل السلام والعدالة والتقدم، ومن أجلنا نحن الشعوب".



وقال الأمين العام إن الميثاق "منحنا الأدوات اللازمة لتغيير المصائر، وإنقاذ الأرواح، وبث الأمل في أكثر بقاع العالم يأسا مضيفا بالقول ان العالم يشهد "التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد الدول ذات السيادة، وانتهاك القانون الدولي، واستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، وتحويل الغذاء والمياه إلى سلاح، وتآكل حقوق الإنسان"،



وأضاف غوتيريش "نرى نمطا مألوفا للغاية: اتباع الميثاق عندما يكون مناسبا، وتجاهله عندما لا يكون كذلك، ميثاق الأمم المتحدة ليس اختياريا. إنه ليس قائمة حسب الطلب، إنه أساس العلاقات الدولية، لا يمكننا ولا يجب علينا تطبيع انتهاكات أبسط مبادئه".



وتم التوقيع على الميثاق في 26 حزيران 1945، ولكنه لم يدخل حيز التنفيذ حتى 24 تشرين الأول 1945 بعد أن صدقت عليه الهيئات التشريعية للدول الموقعة، ويعتبر الميثاق، الذي يعتبر معاهدة دولية، صكا قانونيا يُلزم جميع الدول الأعضاء بالمبادئ والالتزامات المنصوص عليها فيه.