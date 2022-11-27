الأحد 27-11-2022
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الأحد، 27-11-2022 09:27 ص

الجمعة السوداء في الولايات المتحدة تسجل رقما قياسيا للمبيعات عبر الإنترنت

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الوكيل الاخباري- تدل معلومات شركة "Adobe Analytics" على أن الأمريكيين أنفقوا 9,12 مليار دولار على مبيعات الجمعة السوداء عبر الإنترنت.

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وأشارت الشركة إلى أن هذا المؤشر أكبر بنسبة 2,3% مما كان عليه في العام الماضي، وتجاوز الرقم القياسي السابق على مستوى 9,03 مليار دولار والذي تم تسجيله في عام 2020.

وازدادت مبيعات السلع الإلكترونية بنسبة 221% مقارنة بمتوسط يوم في أكتوبر عام 2022، فيما ازدادت مبيعات لعب الأطفال والمعدات الرياضية بنسبة 285% و218% على التوالي.

وتم إجراء ما يقارب من نصف عمليات الشراء عبر الإنترنت (48%) "الجمعة السوداء" باستخدام الهواتف الذكية، مع زيادة بنسبة 78% مقارنة بالأسبوع السابق في وتيرة استخدام التطبيقات التي تتيح تأجيل الدفع.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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