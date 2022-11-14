الإثنين 14-11-2022
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أبو السمن يبحث المتطلبات والإجراءات الخاصة بمديريات الأشغال
تدشين أسطول النقل للإرشاد الزراعي
الملك يستقبل الدغمي ويشيد بجهود مجلس النواب في "عاديته الأولى"
اغلاق 57 منشأة غذائية في الزرقاء منذ بداية العام
أخبار الشركات
أخبار الشركات
مطار الملكة علياء الدولي يستقبل أكثر من 6.5 مليون مسافر لغاية شهر تشرين الأول 2022
برعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة سمية بنت الحسن المعظمة مركز الملكة رانيا للريادة في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا يطلق فعاليات أسبوع الريادة العالمي بنسخته 14 بالشراكة مع زين
"تويوتا يارس 2023" الجديدة كليًا تصل إلى الأردن بسعرٍ تنافسيٍ جدًا
البيطار: منصّة زين للإبداع (ZINC) عزّزت مفهوم التشاركية لخدمة منظومة ريادة الأعمال في المملكة
كورونا
كورونا
لقاح مضاد لمتغيرات أوميكرون جاهز للاختبار
ما تأثير الإجهاد في استمرار أعراض كورونا