الجيش الأوكراني يحصل على دفعة جديدة من طيارات بيرقدار التركية

الوكيل الإخباري-قال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، إن طائرات تركية جديدة دون طيار وصلت إلى أوكرانيا.

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ونشر الوزير على صفحته الخاصة على فيسبوك، منشورا جاء فيه: "وصل بالفعل إلى أوكرانيا طائرات من دون طيار من نوع بيرقدار، وهي في مهمة قتالية. سيكون هناك المزيد من ستينغرز وجافلينز. أوروبا خلفنا وتوفر الضروريات الأساسية للدفاع".



أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الخميس 24 فبراير/شباط الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.



وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.





سبوتنيك

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