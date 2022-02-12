كندا تحث رعاياها على مغادرة أوكرانيا

الوكيل الإخباري-حثت كندا رعاياها على مغادرة أوكرانيا "فوراً"، وسط مخاوف من غزو روسي محتمل.

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وقالت وزير الخارجية الكندية ميلاني جولي في بيان خطي: "بينما نواصل العمل عن كثب مع شركائنا ومراقبة الوضع ، أحث جميع الكنديين في أوكرانيا على اتخاذ الترتيبات اللازمة لمغادرة البلاد على الفور".



وأضافت جولي: "نحث الكنديين على الامتناع عن السفر إلى أوكرانيا ، بسبب التهديدات الروسية المستمرة وخطر الصراع المسلح منذ مطلع فبراير، كما نطلب من الكنديين الموجودين بالفعل في أوكرانيا المغادرة. وأعلن أن أولويتنا القصوى هي سلامة الكنديين".



من ناحية أخرى ، حذر رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو روسيا من أن الغزو المحتمل لأوكرانيا سيترتب عليه "تكاليف باهظة".



وأضاف: "نحن قلقون من مواصلة روسيا زيادة وجودها العسكري والسعي للحصول على أعذار لتحرك عسكري، ينبغي على موسكو أن تزيل التوترات، لكن خلاصة القول هي أننا لا نريد صراعًا مع روسيا، لكننا حازمون في الإلتزام الصارم بحق الشعب الأوكراني في تقرير مستقبله."



وتتهم الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، روسيا بحشد قوات قرب الحدود الأوكرانية، حيث هددت واشنطن بفرض عقوبات على موسكو إذا شنت هجوما على أوكرانيا.



وترفض روسيا الاتهامات بشأن تحركات قواتها داخل أراضيها، وتنفي وجود أي خطط عدوانية لديها تجاه أوكرانيا.

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