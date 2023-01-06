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الجمعة، 06-01-2023 02:37 م

الجيش الباكستاني يحبط عملية إرهابية كبيرة ويقتل 11 إرهابيا

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الوكيل الاخباري - قال الجيش الباكستاني في بيان له اليوم الجمعة، إن قواته نجحت في إحباط عملية إرهابية كبيرة، وقتلت 11 إرهابيا بشمال غرب البلاد.

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وأوضح الجيش في البيان الذي نقلته وكالة الأنباء الباكستانية، أن القوات الأمنية نفذت عملية أمنية بناءً على المعلومات الاستخباراتية في بلدة "وانا" في مقاطعة وزيرستان المحاذية لأفغانستان، وتمكنت من القضاء على 11 من الإرهابيين بينهم قائد إرهابي وانتحاريين.


وقال البيان، إن الإرهابيين الذين قتلوا كانوا يخططون لتنفيذ عملية إرهابية كبيرة في البلاد، مشيرا إلى أن القوات صادرت كمية كبيرة من الأسلحة التي كانت بحوزتهم .

 

بترا


 




 

 


 

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