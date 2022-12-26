القوات الباكستانية تبحث عن مهاجمين بعد مقتل 6 جنود

الوكيل الاخباري- وسع الجيش الباكستاني اليوم الاثنين عمليات البحث عن منفذي هجمات أسفرت عن مقتل 6 جنود وإصابة 17 مدنيا في إقليم مضطرب جنوب غربي البلاد في اليوم السابق.

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وقال عبد العزيز العقيلي، الأمين العام لإقليم بلوشستان، إن إجمالي تسع هجمات نفذت في الإقليم أمس الأحد.



وكتب العقيلي على حسابه بموقع "تويتر": "لم يقتل أي مدني في الهجمات". من جانبه، أدان رئيس الوزراء شهباز شريف أعمال العنف في بلوشستان.



وذكر الجيش في بيان في وقت سابق إن 5 جنود، بينهم نقيب (كابتن)، قتلوا عندما انفجرت عبوة ناسفة بالقرب من عربة لقوات الأمن خلال مداهمة في منطقة كاهان النائية في بلوشستان على الحدود مع أفغانستان.



ولم تعلن أي جماعة مسلحة مسؤوليتها عن التفجير.



وقتل الجندي السادس خلال تبادل لإطلاق النار مع حركة "طالبان باكستان" بمنطقة سامبازة في مديرية جوب، بحسب أظفر محيسار، المسؤول بالشرطة.



وأضاف أن مسلحا قتل أيضا في الاشتباك.



وأضاف محيسار أن 12 شخصا أصيبوا بجروح في مدينة كويتا، عاصمة الإقليم، عندما ألقى مهاجمون قنبلة يدوية في سوق قريب من منطقة سكنية.

روسيا اليوم