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السبت، 09-03-2024 11:38 ص

الجيش الروسي يحصل على منظومة جديدة لمكافحة الدرونات

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الوكيل الاخباري- أعلنت مؤسسة "روستيخ" الروسية عن تطوير منظومة جديدة ستساعد الجيش على قمع درونات FPV المعادية.

وجاء في بيان صادر عن المؤسسة:"طوّر المختصون في شركة (KRET) التابعة لمؤسستنا منظومات Groza.04.K المخصصة لقمع درونات FPV، وتم إطلاق عملية الإنتاج التسلسلي لهذ المنظومات، وسلّمت الدفعة الأولى لقوات الجيش الروسي".

وأضاف البيان:"منظومة Groza.04.K اجتازت جميع الاختبارات المطلوبة، وخلال الاختبارات أثبتت جدارتها في مكافحة طائرات FPV المسيّرة".

وأشارت "روستيخ" إلى أن درونات FPV الحديثة تشكل خطرا كبيرا على العسكريين والمعدات العسكرية في ساحات المعارك، إذ يمكن استخدام هذه الطائرات الصغيرة في عمليات الاستطلاع ومهمات إشغال المنظومات الرادارية أثناء عمليات الهجوم الجوي، كما يمكن استخدامها لنقل ذخائر مضادة للأفراد والآليات والأنظمة الدفاعية، لذا فهناك ضرورة لتطوير منظومات جديدة لقمع هذا النوع من الطائرات المسيرة.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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