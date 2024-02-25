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الأحد، 25-02-2024 08:27 ص

روسيا: تدمير 6 مسيرات أوكرانية فوق بيلغورود والبحر الأسود

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الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية صباح اليوم الأحد عن تدمير 6 طائرات بدون طيار أوكرانية في أجواء مقاطعة بيلغورود الحدودية وفوق مياه البحر الأسود الليلة الماضية.

وقالت الدفاع الروسية في بيان مقتضب إنه خلال الليل "تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات بدون طيار على أهداف في أراضي روسيا".

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وأوضح البيان أن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة اعترضت ودمرت طائرتين بدون طيار فوق أراضي بيلغورود و4 أخرى فوق مياه البحر الأسود.


وكانت الدفاع الروسية أفادت بإسقاط مسيرتين أوكرانيتين في بيلغورود مساء أمس السبت.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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