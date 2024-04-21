الجيش الروسي يستخدم درونات جديدة في العملية العسكرية الخاصة

الوكيل الإخباري - ذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" الجيش الروسي بدأ باستخدام درونات "MiS-35" الجديدة في العملية العسكرية الخاصة.

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وأشارت الصحيفة إلى أن درونات" MiS-35" الروسية الجديدة يمكنها تأدية مهام مختلفة، منها مهام الرصد والاستطلاع، كما يمكن استعمالها لإلقاء الذخيرة على وحدات ومواقع العدو، ويمكنها أيضا أن تعمل كدرونات انتحارية.



وقال مصدر في الشركة المطورة لهذه الطائرات لوكالة تاس الروسية: "نسعى لزيادة عدد الطائرات التي نسلمها للجيش الروسي، وتوسيع مناطق استخدامها، وهي الآن تخضع للمراحل النهائية للاختبارات استعدادا لإطلاق عملية الإنتاج التسلسلي لها، ويقدم لنا الخبراء النصائح لتطويرها وتحسين قدراتها".



وأشار المصدر إلى أن الدرونات الجديدة مجهزة بكاميرات ومعدات قادرة على نقل الصور بشكل مباشر إلى المشغل، وإتمام مهمات الاستطلاع بشكل ممتاز، فضلا عن أنها قادرة على تغيير تردداتها باستمرار كي لا تتأثر بعمل منظومات الحرب الإلكترونية، وتمتلك نظام توجيه خاص يمكّنها من الخروج من منطقة عمل منظومات الحرب الإلكترونية، والعودة إلى المكان الذي أطلقت منه بشكل مستقل في حال انقطع الاتصال بالمشغّل.



وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن درونات "MiS-35" الجديدة لها القدرة على التحليق بسرعة 63 كلم/ساعة، ويمكنها البقاء في الجو لمدة 45 دقيقة بدون حمولة، والتحليق لمدة 32 دقيقة مع حمولة تزن 3.4 كلغ، ولمدة 21 دقيقة مع حمولة بوزن 4.5 كلغ.

RT