تدمير عدد من الصواريخ والقذائف الصاروخية والمسيرات والمناطيد الأوكرانية فوق 3 مناطق روسية

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الدفاع الروسية صباح اليوم الخميس عن إحباط هجمات شنها الجيش الأوكراني على أراضي روسيا باستخدام صواريخ باليستية وقذائف صاروخية ومسيرات ومناطيد الليلة الماضية.



وقالت الدفاع الروسية في بيان لها إن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة دمرت اثنين من الصواريخ التكتيكية العملياتية "توتشكا-أو"، و19 قذيفة من راجمات الصواريخ RM-70 Vampire ، و16 طائرة بدون طيار ومنطادين صغيري الحجم فوق أراضي مقاطعة بيلغورود.

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فضلا عن ذلك، أسقطت الدفاعات الجوية الروسية 3 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة روستوف، كما اعترضت طائرة مسيرة واحدة ودمرت 3 مناطيد صغيرة فوق مقاطعة فورونيج.



وأفاد حاكم مقاطعة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف بأن شخصين، رجل وامرأة قد أصيبا جراء الهجمات الأوكرانية على المقاطعة الليلة الماضية.



وفي فورونيج، ذكر حاكم المقاطعة ألكسندر غوسيف أن سقوط حطام المسيرة المعادية ألحق أضرارا بعدد من المنازل الخاصة، فيما أصيبت امرأة بجروح متوسطة الخطورة.

RT