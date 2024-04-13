كييف تقر بأن الوضع على الجبهة الشرقية «تدهور بشكل كبير»

الوكيل الإخباري - كشف رئيس الأركان الأوكراني أولكسندر سيرسكي اليوم (السبت) أن الوضع على الجبهة الشرقية «تدهور بشكل كبير في الأيام الأخيرة»، مشيرا إلى «تصعيد» في هجوم الجيش الروسي الذي يدفع خصوصا باتجاه تشاسيف يار، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

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وكتب عبر منصة «تلغرام»: «الوضع على الجبهة الشرقية تدهور بشكل كبير في الأيام الأخيرة. وهذا عائد خصوصا إلى تصعيد كبير في هجوم العدو بعد الانتخابات الرئاسية في روسيا» التي جرت في منتصف مارس (آذار).



وأضاف أن الجيش الروسي يهاجم المواقع الأوكرانية في قطاعي ليمان وباخموت «بمجموعات هجومية مدعومة بمركبات مدرعة»، وكذلك في قطاع بوكروفسك.



وأوضح أولكسندر سيرسكي أن ذلك «أصبح ممكناً بفضل الطقس الحار والجاف الذي جعل معظم المناطق المفتوحة متاحة للدبابات».



وتابع بأنه رغم الخسائر، ينشر الجيش الروسي «وحدات مدرعة جديدة»، ما يسمح له بتحقيق «نجاحات تكتيكية».



وكثف الروس ضغوطهم حول تشاسيف يار في الأيام الأخيرة بينما تقول كييف إن هذه المدينة الأساسية في الشرق تتعرض «لنيران متواصلة».



وتبعد تشاسيف الواقعة على مرتفع أقل من ثلاثين كيلومتراً جنوب شرق كراماتورسك، المدينة الرئيسية في المنطقة الخاضعة للسيطرة الأوكرانية، وتعد محطة مهمة للسكك الحديد والخدمات اللوجستية للجيش الأوكراني.

الشرق الأوسط