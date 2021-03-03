الجيش المصري يتفق مع السودان على تأمين الحدود

الوكيل الإخباري - أعلنت القوات المسلحة المصرية، أن رئيس أركان حرب الجيش محمد فريد، اتفق مع الجانب السوداني على تعزيز التعاون العسكري والأمني بين البلدين.



اضافة اعلان



وأكدت القوات المصرية أن الاتفاق العسكري الذي تم توقيعه أمس الثلاثاء بين القاهرة والخرطوم، يهدف إلى تطوير التدريبات المشتركة والتأهيل وأمن الحدود ونقل وتبادل الخبرات العسكرية والأمنية.



واشتملت الزيارة التي قام بها رئيس أركان حرب الجيش المصري على لقاء رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان.



ووقع السودان ومصر، الثلاثاء، اتفاقية للتعاون العسكري بين البلدين، إثر زيارة رئيس أركان الجيش المصري، الفريق محمد فريد، العاصمة السودانية الخرطوم.

المصدر : روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة



