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الأربعاء، 03-03-2021 04:41 م

تطوير التدريبات المشتركة

الجيش المصري يتفق مع السودان على تأمين الحدود

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من المصدر


الوكيل الإخباري - أعلنت القوات المسلحة المصرية، أن رئيس أركان حرب الجيش محمد فريد، اتفق مع الجانب السوداني على تعزيز التعاون العسكري والأمني بين البلدين.

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وأكدت القوات المصرية أن الاتفاق العسكري الذي تم توقيعه أمس الثلاثاء بين القاهرة والخرطوم، يهدف إلى تطوير التدريبات المشتركة والتأهيل وأمن الحدود ونقل وتبادل الخبرات العسكرية والأمنية.


واشتملت الزيارة التي قام بها رئيس أركان حرب الجيش المصري على لقاء رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان.


ووقع السودان ومصر، الثلاثاء، اتفاقية للتعاون العسكري بين البلدين، إثر زيارة رئيس أركان الجيش المصري، الفريق محمد فريد، العاصمة السودانية الخرطوم.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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