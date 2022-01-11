الجيش اليمني يعلن سيطرته على 'مناطق واسعة' جنوب مأرب

الوكيل الإخباري-أعلن الجيش اليمني، الثلاثاء، سيطرته على "مناطق واسعة" في مديرية حريب بمحافظة مأرب وسط البلاد.

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جاء ذلك في بيان مقتضب صادر عن "ألوية العمالقة" التابعة للجيش نشرته على حسابها الرسمي عبر تويتر.



وقال البيان: "سيطرت ألوية العمالقة على مناطق واسعة في مديرية حريب جنوبي مأرب".



وأضاف "أنه تم تكبيد مليشيا الحوثي خسائر فادحة (لم يحدد حجمها) خلال العملية" دون مزيد من التفاصيل.



وحتى الساعة 12:30 (ت.غ) لم يصدر تعقيب من جماعة الحوثي بشأن ما ذكره الجيش اليمني.



وفي وقت سابق الثلاثاء، قالت وسائل إعلام محلية باليمن إن الجيش بدأ عملية عسكرية من 3 محاور لاقتحام مديرية حريب، الخاضعة لسيطرة الحوثيين.



وحريب أولى المديريات الجنوبية لمأرب، وهي محاذية لمحافظة شبوة التي أعلن الجيش اليمني الاثنين، تحريرها بالكامل من أيدي الحوثيين.



ومنذ نحو 7 سنوات، يشهد اليمن حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة، مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

الأناضول

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