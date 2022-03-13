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الأحد، 13-03-2022 02:51 م

الحرس الثوري الإيراني يتبنى قصف أربيل.. ويتوعد إسرائيل

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الوكيل الإخباري-توعّد الحرس الثوري الإيراني، الأحد، إسرائيل برد "حاسم ومدمر" على أي هجمات قد تحدث في المستقبل.

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وأعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف "مركزا استراتيجيا" إسرائيليا شمالي العراق، بعد ساعات من إعلان سلطات إقليم كردستان العراق سقوط صواريخ بالستية أطلقت "من خارج الحدود" في محيط أربيل والقنصلية الأميركية فيها.


وذكر الحرس، في بيان نشر على موقعهم الإلكتروني "سباه نيوز": "في أعقاب الجرائم الأخيرة للنظام الإسرائيلي الزائف وإعلاننا السابق أن الأعمال التي اقترفها لن تمر دون رد، استُهدف الليلة الماضية المركز الاستراتيجي للتآمر والأعمال الخبيثة، بصواريخ قوية من الحرس الثوري".


وتابع: "مرة أخرى نحذر النظام الإسرائيلي المجرم من أن تكرار أي أعمال خبيثة سيواجه بردود فعل قاسية وحاسمة ومدمرة".

 

وفي وقت سابق من الأحد، أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني أن الهجمات الصاروخية على أربيل عاصمة إقليم كردستان بشمال العراق استهدفت "قواعد إسرائيلية سرية".


وقال مسؤولون أكراد إن عشرات الصواريخ الباليستية التي أطلقت من خارج العراق استهدفت أربيل، وأضافوا أنه لم تقع إصابات.


وللعراق حدود شرقية واسعة مع إيران، التي تملك نفوذا سياسيا واقتصاديا في العراق، وتدعم فصائل مسلحة فيه.

سكاي نيوز

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