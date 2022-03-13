الأحد 13-03-2022
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الأحد، 13-03-2022 12:22 م

البعثة الدولية ببغداد تستنكر الهجوم الصاروخي ضد اربيل

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الوكيل الإخباري-استنكرت بعثة الأمم المتحدة إلى العراق "يونامي"، الهجوم الصاروخي الذي استهدف محافظة أربيل، واصفة اياه "بالشنيع".

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ودعت في بيان، اليوم الاحد، العراقيين للوقوف صفاً بمواجهة أي عمل ينتهك سيادة العراق ووحدة أراضيه، ويهدف إلى تقويض الاستقرار، مضيفة "لا بد من محاسبة مرتكبي هذا الهجوم الجبان".


وأعلنت مديرية مكافحة الارهاب في اقليم كردستان، في ساعات الصباح الأولى من فجر اليوم أن القصف الذي تعرضت له مدينة أربيل تم عبر 12 صاروخاً باليستياً انطلقت من خارج الحدود العراقية تحديداً من الحدود الشرقية، مستهدفا محيط القنصلية الاميركية دون خسائر بشرية.


وبعد منتصف ليلة السبت، استهدفت عدة صواريخ مجهولة المصدر محيط القنصلية واستهدف بعضاً منها مبنى فضائية كوردستان 24 على طريق مصيف صلاح الدين.

 

بترا

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