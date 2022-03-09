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الأربعاء، 09-03-2022 08:44 ص

إيران تتحدث عن خصائص قمرها الصناعي "نور 2"

ايران2


الوكيل الإخباري - ذكر قائد وحدة الفضاء الخارجي في الحرس الثوري الإيراني العميد علي جعفر آبادي، أن القمر الصناعي "نور 2" الذي أرسلته بلاده إلى المدار مؤخرا، سيقوم بمهام استطلاعية وقياسية.  

وأشار إلى أن "نور 2" سيرسل إضافة إلى مهام أخرى، صورا من مسافة 500 كيلو متر، وذلك بهدف رصد الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والزلازل.

وأشاد جعفر آبادي بالتجربة "الناجحة" التي نفذتها مؤسسات الحرس الثوري والمتمثلة قي إطلاق القمر الصناعي "نور 2" يوم الثلاثاء، الذي يعمل حاليا على مدار 500 كيلو متر.

وأكد المسؤول في الحرس الثوري الإيراني أن هذا القمر الصناعي أنتج بواسطة الحرس الثوري وبمشاركة "جميع المؤسسات والمراكز الإيرانية الناشطة في مجال الفضاء الخارجي، بما في ذلك الشركات المعرفية وجامعات البلاد".

وأوضح قائد وحدة الفضاء الخارجي في الحرس الثوري الإيراني أن القمر الصناعي "نور 2"، يعد "نسخة مطورة من القمر (نور 1) باعتباره أول تجربة إطلاق أقمار صناعية لدى الحرس الثوري، والذي استطاع أن يدور 10 آلاف مرة حول الأرض ويستقر في المدار 350 كم، وسيواصل مهامه لفترة تقل عن عام آخر".

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روسيا اليوم



 




 

 


 

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