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الأحد، 13-03-2022 02:43 م

تركيا تدين الهجمات الصاروخية على أربيل العراقية

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الوكيل الإخباري-أدانت وزارة الخارجية التركية، الهجمات الصاروخية التي شهدتها مدينة أربيل العراقية فجر الأحد.

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وقالت الوزارة في بيان:" ندين الهجمات التي تمت بواسطة صواريخ باليستية على مدينة أربيل العراقية فجر اليوم".


وأكدت أن "مثل هذه الأعمال الرامية لتقويض السلام والاستقرار في العراق غير مقبولة إطلاقا".


وشددت على أن تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب العراق في مكافحته للإرهاب.


وكشف جهاز مكافحة الإرهاب في حكومة إقليم كردستان عن تعرض أربيل فجر الأحد، لهجوم بـ 12 صاروخا باليستيا أطلقت من خارج العراق.
وأعلن وزير الصحة في حكومة الإقليم سامان برزنجي، الأحد، عدم تسجيل أية إصابات جراء الهجوم.


وتتعرض المصالح الأمريكية وقواتها وقوات التحالف الدولي إلى هجمات متكررة في العراق منذ أشهر طويلة، وتتهم واشنطن فصائل عراقية مقربة من إيران بالوقوف وراءها.

 

الاناضول

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