الحرس الثوري الإيراني يقصف مجددا مواقع في شمال العراق

الوكيل الاخباري- أعلنت قوات الحرس الثوري الإيراني، اليوم الإثنين، عن قصف مواقع تابعة لأحزاب كردية معارضة للنظام الإيراني، في إقليم كردستان شمال العراق، مشيرة إلى أن القصف تم باستخدام قذائف ذكية.



وقالت قوات ”حمزة سيد الشهداء“ التابعة للحرس الثوري في بيان لها، إنها ”قامت بقصف أربعة مقرات تابعة للجماعات المعادية للنظام الإيراني في إقليم كردستان شمال العراق، بقذائف ذكية؛ رداً على تحركاتها الحدودية مع إيران“.



وأضاف البيان أن ”عمليات القصف أدت إلى تدمير المقرات الأربعة“، مبيناً أن ”الجماعات الإرهابية كانت مستقرة على الحدود الإيرانية، والقوات المسلحة الإيرانية كانت قد حذرت الحكومة العراقية وسلطات كردستان باستهداف هذه الجماعات الإرهابية في حال استمرت تحركاتها على الحدود“.

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المصدر: إرم