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السبت، 14-08-2021 12:19 م

الحوثيون : إسقاط طائرة تجسس أمريكية فوق مأرب

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الوكيل الإخباري - أعلن المتحدث باسم جماعة "أنصار الله"، العميد يحيى سريع أن الدفاعات الجوية أسقطت اليوم السبت "طائرة تجسس أمريكية" في أجواء محافظة مأرب.

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وقال سريع في تغريدة عبر صفحته الخاصة على "تويتر": "تمكنت الدفاعات الجوية بفضل الله قبل قليل من إسقاط طائرة تجسسية أمريكية نوع (سكان إيغل Scan Eagle) بسلاح مناسب وذلك أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء مديرية مدغل بمحافظة مأرب".


وأضاف أن "عملية الاستهداف موثقة بعدسة الإعلام الحربي وسوف يتم بث مشاهد حطام الطائرة لاحقا إن شاء الله".

 

المصدر : روسيا اليوم 


 




 

 


 

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