الإثنين 03-01-2022
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الإثنين، 03-01-2022 10:40 ص

الحوثيون يحتجزون سفينة شحن ترفع علم الإمارات

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الوكيل الإخباري-اتهم التحالف العربي، الإثنين، جماعة الحوثي بتنفيذ عملية قرصنة واختطاف بالسطو المسلح لسفينة شحن مقابل ميناء "الحديدة" اليمني على ساحل البحر الأحمر.

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وقال التحالف، في بيان نقلته قناة "الإخبارية" السعودية (حكومية)، إن "المليشيا الحوثية الإرهابية نفذت عملية قرصنة واختطاف بالسطو المسلح لسفينة الشحن (روابي) مقابل الحديدة".


وأضاف أن "السفينة تحمل معدات خاصة بتشغيل المستشفى السعودي الميداني بجزيرة سقطرى اليمنية".


واعتبر أن "عملية القرصنة تكشف خطر الميليشيا الحوثية على الملاحة البحرية في مضيق باب المندب".


وطالب التحالف، الذي تقوده السعودية، جماعة الحوثي بـ"إخلاء سبيل السفينة بصفة فورية".

 

ي من جماعة الحوثي حول اختطاف السفينة حتى الساعة (8:20 ت.غ).
وصباح الإثنين، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية، التي تعد جزءا من البحرية الملكية البريطانية، في تغريدة عبر تويتر، إن تقارير تلقتها تتحدث عن وقوع هجوم على سفينة قبالة ميناء "رأس عيسى" اليمني المطل على البحر الأحمر.


وأضافت الهيئة البريطانية أن التحقيقات جارية لمعرفة تفاصيل الحادث، ونصحت البحارة بتوخي الحذر الشديد في المنطقة.


وبشكل متكرر يعلن التحالف العربي عن استهداف جماعة الحوثي لسفن في البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن بزوارق مفخخة وصواريخ.


أحدث هذه الهجمات كانت في 23 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عندما أعلن التحالف، في بيان، تدمير زورق مفخخ لجماعة الحوثي، قبل تنفيذه لهجوم وشيك على سفينة جنوب البحر الأحمر، دون أن تعلق الجماعة حول ذلك.


ومنذ 26 مارس/آذار 2015، تقود السعودية تحالفاً عسكرياً يدعم القوات الحكومية اليمنية في مواجهة الحوثيين، الذين يسيطرون على عدة محافظات بينها صنعاء منذ 21 سبتمبر/ أيلول 2014.

 

الأناضول

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