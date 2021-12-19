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الأحد، 19-12-2021 10:40 ص

التحالف العربي يعلن إحباط هجوم جوي من الحوثيين على مطار أبها

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الوكيل الإخباري-أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية اليوم الأحد عن إحباطه هجوما جويا جديدا شنته جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) على مطار أبها الدولي جنوب غربي السعودية.

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وأكد التحالف، وفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، أن الدفاعات الجوية في المملكة دمرت طائرتين مسيرتين أطلقهما الحوثيون باتجاه مطار أبها من مطار صنعاء الدولي.


وأشار التحالف إلى أن "أنصار الله" حاولت إجمالا استهداف المسافرين فجر اليوم بثلاث طائرات مسيرة، محذرا من أن مطار صنعاء أصبح مركزا لانطلاق الهجمات الحوثية العابرة للحدود على السعودية.


وكان التحالف قد أعلن في وقت سابق من اليوم عن إسقاطه طائرة مسيرة أخرى أطلقها الحوثيون من مطار صنعاء باتجاه خميس مشيط.

 

روسيا اليوم

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