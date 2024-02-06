"الحوثيون" يعلنون استهداف سفينتين أمريكية وبريطانية

الوكيل الإخباري-أعلنت جماعة أنصار الله اليمنية، اليوم الثلاثاء، استهدافها سفينتين أمريكية وبريطانية في البحر الأحمر.

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وقال المتحدث باسم "الحوثيين" يحيى سريع في بيان: "نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية.. عمليتين عسكريتينِ في البحرِ الأحمرِ الأولى استهدفت سفينة أمريكية (Star nasia ستار ناسيا) والأخرى استهدفت سفينة بريطانية (Morning Tide مورنينق تايد)، وقد تم استهداف السفينتين بصواريخ بحرية مناسبة، وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة".



وأضاف البيان: "ستقوم القوات المسلحة اليمنية بتنفيذ المزيد من العمليات العسكرية النوعية ضد كافة الأهداف المعادية الأمريكية والبريطانية في البحرين الأحمرِ والعربي، وذلك ضمن حق الرد المشروع على العدوان ودفاعا عن اليمن".



وأكد البيان على"استمرارِ عمليات القوات المسلحة اليمنية العسكرية في البحرين الأحمرِ والعربي ضد الملاحة الإسرائيلية أوِ المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة حتى رفعِ الحصارِ وإيقاف العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".





