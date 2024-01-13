السبت 13-01-2024
الوكيل الاخباري
 

مخطط أميركي للإضراب بعد مرور 100 يوم على الحرب

الاحتلال ينفذ غارات بمحيط مستشفى شهداء الأقصى في غزة

قفزة كبيرة على أسعار الذهب بالأردن اليوم

نيويورك تايمز: أميركا تجمع معلومات استخباراتية عن حماس لإسرائيل

انتشال جثامين 20 شهيدا في حي الدرج بغزة

الطاقة تنجز مبادرات ومشاريع التعدين في رؤية التحديث الاقتصادي 2023

3560 ميجاواط الحمل الكهربائي المسجل أمس في الأردن

وفاة ملازم جمارك أسامة محمد الربيحات

أسعار شحن الحاويات عالمياً تواصل الارتفاع بسبب اضطرابات البحر الأحمر

كم بلغت أسعار الخضار والفاكهة بالسوق المركزي اليوم ؟

عاجل

الاحتلال ينفذ غارات بمحيط مستشفى شهداء الأقصى في غزة

السبت، 13-01-2024 06:38 ص

غارات أميركية جديدة تستهدف اليمن

٧


الوكيل الاخباري - شنت الولايات المتحدة ضربات جديدة على أهداف للحوثيين في اليمن فجر اليوم، وذلك بعد مضي 24 ساعة على غارات مشتركة مع بريطانيا استهدفت عدة مواقع لجماعة الحوثي في العاصمة صنعاء ومحافظات يمنية أخرى بهدف ما تسمينه إضعاف قدرات جماعة الحوثي على شن هجمات في البحر الأحمر.

اضافة اعلان


ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول أميركي قوله إن الضربات الجديدة في اليمن استهدفت منشأة رادار يستخدمها الحوثيون، وأشار إلى أن الغارات أقل نطاقا بكثير من سابقتها ونفذتها واشنطن بشكل منفرد.


وقال مسؤولون أميركيون لوكالة أسوشيتد برس إن الموقع الذي استهدفته الضربة الأميركية الجديدة في اليمن كان يشكل تهديدا، في حين نقلت شبكة إن بي سي عن مسؤولين أميركيين أن سفينة تابعة للبحرية الأميركية نفذت الضربات ضد أهداف للحوثيين في اليمن.


وقد تعرضت العاصمة اليمنية صنعاء في ساعة مبكرة من فجر اليوم السبت لعدد من الغارات الأميركية البريطانية وفق ما أعلنت قناة المسيرة التابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين.


من جهته، أفاد مراسل الجزيرة بسماع دوي انفجار في الجهة الشمالية من صنعاء.
وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا نفذتا فجر أمس عشرات الغارات على مواقع للحوثيين في صنعاء ومحافظات أخرى بينها الحديدة وصعدة وحجة وتعز بحجة الرد على الهجمات التي تشنها الجماعة على سفن في البحر الأحمر وباب المندب.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
65a201a64c59b75a8f50980b

التصويت ينطلق لانتخاب رئيس إدارة تايوان

7414

عاصفة تجتاح الغرب الأوسط الأميركي و250 ألف بلا كهرباء

7023737_1705097964

بايدن: وزير الدفاع أخطأ التقدير بتكتمه على دخوله المستشفى

65a20c6f42360401a60ab6b1

الجيش الأمريكي يعلن فقدان اثنين من البحارة قبالة سواحل الصومال

غ

غوتيريس يدين الهجوم على منطقة بمطار صومالي

1705086266650

مصر تعرب عن قلقها إثر تصاعد العمليات العسكرية في البحر الأحمر

أخبار متعلقة
01

قريبا.. قوة بحرية أوروبية جديدة لحماية الملاحة في البحر الاحمر

٥

أميركا: أسقطنا صاروخين حوثيين استهدفا سفينة بالبحر الأحمر

reuters_com_2023_newsml_RC25H4ABDW11

هجمات الحوثيين.. قائد البحرية الأميركية يكشف تطورات مقلقة في البحر الاحمر

478

أول رد من الحوثيين بعد تشكيل تحالف دولي لحماية البواخر في البحر الأحمر

a95b170654570349f2a5e292156f339b

كيربي: سنقوم بكل ما يلزم لحماية السفن من هجمات الحوثيين

294721

إيران: واشنطن ستواجه مشكلات إذا شكلت قوة دولية في البحر الأحمر