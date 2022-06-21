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الثلاثاء، 21-06-2022 03:01 م

الخارجية الروسية توضح سبب استدعائها لرئيس ممثلية الاتحاد الأوروبي في موسكو

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الوكيل الإخباري- قالت الخارجية الروسية، إنه تم استدعاء ماركوس إيدير رئيس ممثلية الاتحاد الأوروبي في موسكو، على خلفية القيود التي فرضتها ليتوانيا على ترانزيت بعض البضائع إلى مقاطعة كالينينغراد.

وتم تقديم احتجاج شديد لممثل الاتحاد الأوروبي على هذه القيود أحادية الجانب المناهضة لروسيا، والإشارة إلى عدم جواز مثل هذه الأعمال التي تنتهك الالتزامات القانونية والسياسية للاتحاد الأوروبي وتؤدي إلى تصعيد التوتر.

وطالبت الخارجية الروسية الجانب الأوروبي، برفع هذه القيود حالا والعودة إلى العمل الطبيعي للترانزيت إلى مقاطعة كالينينغراد من الأراضي الروسية.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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