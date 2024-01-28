الخارجية: روسيا مستعدة لضمان التسوية في بريدنيستروفيه

الوكيل الإخباري - أفادت وزارة الخارجية الروسية بأن موسكو، باعتبارها الوسيط والضامن لتسوية بريدنيستروفيه، مستعدة للمساهمة في العمل على "إنعاش الحوار المتدهور" بين ضفتي نهر دنيستر.

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أعلن ذلك في مقابلة مع وكالة تاس، رئيس القسم الثاني لدول رابطة الدول المستقلة بالخارجية الروسية أليكسي بوليشوك، وقال: "حسب اعتقادنا، المطلوب ليس الغوص في الخيال الخامل، بل العمل الحقيقي لتصحيح وإنعاش الحوار المتدهور بين ضفتي نهر دنيستر. وروسيا، باعتبارها الوسيط والضامن لتسوية بريدنيستروفيه، مستعدة للمساهمة في ذلك".



وأشار بوليشوك إلى أن عملية التسوية في بريدنيستروفيه تمر بأزمة عميقة، وأن إجراءات الضغط الاقتصادي من جانب سلطات مولدوفا على تيراسبول تعيق احتمالات حل المشكلة.



وأضاف الدبلوماسي الروسي: "إن القرار الأخير الذي اتخذه المجلس الأوروبي بفتح مفاوضات ما قبل الانضمام مع مولدوفا تسبب في حالة من النشوة لدى سلطات هذه الدولة".



ونوه بوليشوك بأن سلطات مولدوفا أخذت تستبق الأمور وتتكهن باحتمال انضمام مولدوفا إلى الاتحاد الأوروبي "مع أو بدون بريدنيستروفيه.

RT