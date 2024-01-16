رئيس وزراء النيجر علي لامين زين يصل إلى العاصمة الروسية موسكو

الوكيل الإخباري - وصل رئيس وزراء النيجر علي لامين زين إلى العاصمة الروسية موسكو.

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الجدير بالذكر أن هذه الزيارة تعتبر الزيارة الخارجية الأولى للمسؤول النيجيري إلى خارج القارة الإفريقية بعد توليه مهامه في رئاسة الحكومة.



وكان رئيس وزراء النيجر قد أكد في حديث لوكالة "نوفوستي"، في ديسمبر الماضي، أن الأسلحة الروسية ساعدت بلاده في مواجهة الجماعات المسلحة بفعالية وإن بلاده ترغب في تعزيز التعاون مع روسيا.



وأضاف في اللقاء مع الوكالة الروسية: "مرة أخرى، لا بد من القول إن النيجر وروسيا يتعاونان مجددا، ونحن نحاول المضي قدما في جميع مجالات الاقتصاد والأمن".



وأشار إلى أن المعدات العسكرية، التي تم شراؤها سابقا من روسيا سمحت لسلطات البلاد بمواجهة الجماعات المسلحة بشكل أكثر فعالية.



وحول انسحاب القوات الفرنسية بصورة نهائية من الأراضي النيجيرية أكد لامين منتصف ديسمبر الماضي أن نيامي لم تطلب من فرنسا سحب قواتها من البلاد.

RT