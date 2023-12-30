روسيا: قتيل بضربة أوكرانية على بيلغورود.. واعتراض 32 مسيّرة

الوكيل الإخباري - أعلنت السلطات الروسية ليل الجمعة- السبت مقتل شخص في بيلغورود جراء غارة أوكرانية استهدفت مبنى سكنيا واعتراض 32 مسيّرة لا سيّما في منطقة موسكو، وفقاً لوكالة (الصحافة الفرنسية).

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وقال حاكم منطقة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف إن الغارة أدت إلى مقتل رجل وإصابة أربعة آخرين، مشيرا إلى تضرر نظام إمدادات المياه في المدينة الواقعة على الحدود مع أوكرانيا.



وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 13 صاروخًا فوق المنطقة.



وأعلنت الوزارة من جهة أخرى تدمير 32 مسيّرة أوكرانية بالإجمال في مناطق بريانسك وكورسك وأوريل إلى شمال الحدود مع أوكرانيا وكذلك في منطقة موسكو.



تقع بيلغورود على بعد 80 كيلومترا إلى شمال مدينة خاركيف الأوكرانية التي تعرضت لقصف عنيف من القوات الروسية صباح الجمعة، حسب السلطات الأوكرانية.



وشنت روسيا صباح أمس (الجمعة) ضربات على عدد من المدن الأوكرانية بينها العاصمة كييف مستخدمة «عددا غير مسبوق من الصواريخ»، ما أدى إلى مقتل 30 شخصا على الأقل وجرح أكثر من 160 آخرين، حسب السلطات الأوكرانية.

الشرق الأوسط