السبت 30-12-2023
الوكيل الاخباري
 

"بلومبيرغ" تكشف عن أغنى رجال الأعمال في العالم والثروات التي حققوها في 2023

القسام تستهدف آليات للاحتلال بمخيم البريج

بوريل: جيش الاحتلال يواصل إحداث "خسائر مدنية فادحة" بغزة

إعلام إسرائيلي: الجيش ينتقد غياب التحرك السياسي

اعلام عبري يكشف تفاصيل مقترحة لهدنة جديدة مؤقتة في غزة

مظاهرة مؤيدة لغزة تغلق مدخل مركز التجارة العالمي في نيويورك

سرايا القدس تشتبك مع الاحتلال في خان يونس

انخفاض 3 دنانير .. تعرف على سعر ليرة الذهب محليا اليوم

بلدية غزة: اليونيسف لم تسلمنا الوقود الذي وعدت به بالهدنة

نحو 30 ألف طالب يتقدم لامتحان الرياضيات التكميلي اليوم

عاجل

القسام تستهدف آليات للاحتلال بمخيم البريج

السبت، 30-12-2023 11:37 ص

روسيا: قتيل بضربة أوكرانية على بيلغورود.. واعتراض 32 مسيّرة

472991


الوكيل الإخباري - أعلنت السلطات الروسية ليل الجمعة- السبت مقتل شخص في بيلغورود جراء غارة أوكرانية استهدفت مبنى سكنيا واعتراض 32 مسيّرة لا سيّما في منطقة موسكو، وفقاً لوكالة (الصحافة الفرنسية).

اضافة اعلان


وقال حاكم منطقة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف إن الغارة أدت إلى مقتل رجل وإصابة أربعة آخرين، مشيرا إلى تضرر نظام إمدادات المياه في المدينة الواقعة على الحدود مع أوكرانيا.


وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 13 صاروخًا فوق المنطقة.


وأعلنت الوزارة من جهة أخرى تدمير 32 مسيّرة أوكرانية بالإجمال في مناطق بريانسك وكورسك وأوريل إلى شمال الحدود مع أوكرانيا وكذلك في منطقة موسكو.

تقع بيلغورود على بعد 80 كيلومترا إلى شمال مدينة خاركيف الأوكرانية التي تعرضت لقصف عنيف من القوات الروسية صباح الجمعة، حسب السلطات الأوكرانية.

وشنت روسيا صباح أمس (الجمعة) ضربات على عدد من المدن الأوكرانية بينها العاصمة كييف مستخدمة «عددا غير مسبوق من الصواريخ»، ما أدى إلى مقتل 30 شخصا على الأقل وجرح أكثر من 160 آخرين، حسب السلطات الأوكرانية.

 

الشرق الأوسط

 




 

 


 

إقرأ ايضا
658fd3fc4c59b714ab2e4bfc

زلزال يضرب أجزاء من إندونيسيا

658fd8ec42360441e8667387

الدفاع الروسية: تدمير زورق مسير أوكراني متجه نحو القرم

473049

الصين تقصي 9 مسؤولين عسكريين من برلمانها

473058

الأرجنتين تقرر عدم الانضمام إلى مجموعة «بريكس»

658f978c4c59b7179a7eb2da

الخارجية الروسية: أوكرانيا تفكر وفقا لمعايير الحرب

658fbfb042360471076362ac

الخارجية الروسية: نبحث مع أذربيجان مسألة تواجد قوات حفظ السلام في قره باغ

أخبار متعلقة
658f978c4c59b7179a7eb2da

الخارجية الروسية: أوكرانيا تفكر وفقا لمعايير الحرب

658fbfb042360471076362ac

الخارجية الروسية: نبحث مع أذربيجان مسألة تواجد قوات حفظ السلام في قره باغ

image

روسيا تستهدف كييف بأسراب من المسيّرات

image (17)

روسيا تدرج الكاتب المعروف بوريس اكونين في سجل الإرهابيين

455472

اختفاء معارض روسي مسجون من زنزانته... ومخاوف بشأن مصيره

image (12)

البنتاغون: 74 هجومًا تعرضت لها قواتنا بالعراق وسوريا منذ 7 أكتوبر